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    Evcil hayvan mezarlığına bayram ziyareti

    Bursa'da 1200 kedi ve köpeğin gömülü olduğu Osmangazi Belediyesi Evcil Hayvan Mezarlığı, Ramazan Bayramı'nda da ziyaret edildi. Hayvan sahipleri, ölen kedi ve köpeklerini anıp, mezarlıklarını temizledi.

    02.05.2022 - 09:50 |
    Evcil hayvan mezarlığına bayram ziyareti

    Osmangazi Belediyesi, 2017 yılında Türkiye'nin ilk evcil hayvan mezarlığını kurdu. Avrupa'nın en büyük Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nin bulunduğu alana kurulan mezarlık, zamanla tamamen doldu. Ramazan Bayramı'nda, 1200 kedi ve köpeğin gömülü olduğu mezarlık da ziyaret edildi. Hayvan sahipleri, ölen kedi ve köpeklerini anıp, mezarlıklarını temizledi.

    Evcil hayvan mezarlığına bayram ziyareti

    Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Dilek Yosun, "Evcil hayvan mezarlığımızda bin 200 kedi ve köpeğimiz bulunmakta. Hayvan sahiplerinin çeşitli nedenlerle ölümü gerçekleşen can dostlarımızla alakalı yaşadıkları bu acıyı, bir nebze olsun azaltmak amacıyla evcil hayvan mezarlığımızı oluşturduk. Hayvansever dostlarımız müsait olduklarında, can dostlarını her zaman ziyaret edebilmektedir. Ziyarete gelenler, genellikle üzgün oluyorlar. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

    'BİZ DE CAN DOSTLARIMIZI ARIYORUZ'

    Ziyarete gelen Dilek Özsoy "Hayvansever arkadaşlarımızla birlikte Hamitler Mahallesi'nde bulunan evcil hayvan mezarlığını ziyarete geldik. Buradaki hayvansever arkadaşlarımızın hayatını kaybetmiş canlarının mezarlıklarını temizledik. Bayramda insanların sevdiklerini aradığı gibi biz de can dostlarımızı arıyoruz. Buraya gelemeyen hayvansever arkadaşlarımızın acılarına ortak olduk ve bütün can dostlarımızı ziyaret ettik" diye konuştu.

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