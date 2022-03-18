Eskişehir’de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 4'ü kadın 7 şüpheli, gözaltına alındı.
18.03.2022 - 14:05 | | DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ‘fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama ile yer temini’ suçlarını işledikleri tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 4’ü kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.