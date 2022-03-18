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    YaşamEskişehir’de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
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    Eskişehir’de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

    Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 4'ü kadın 7 şüpheli, gözaltına alındı.

    18.03.2022 - 14:05 | | DHA
    Eskişehir’de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ‘fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama ile yer temini’ suçlarını işledikleri tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 4’ü kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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