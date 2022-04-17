°
Şehir seçiniz
    BİST2.4940.77EURO15.880.20USD14.620.15ALTIN928.500.15
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamEski sevgilisinin fotoğrafını paylaşan şimdi yandı!
    HaberlerYaşam Haberleri Eski sevgilisinin fotoğrafını paylaşan şimdi yandı!
    ABONE OL

    Eski sevgilisinin fotoğrafını paylaşan şimdi yandı!

    Sosyal medya hesabından eski sevgilisinin fotoğrafını paylaşan sanık hakkında verilen beraat kararı Yargıtay'dan döndü. Yüksek Mahkeme; sanığın 'kişisel veriyi hukuka aykırı yayma suçunu' oluşturduğuna hükmetti.

    17.04.2022 - 14:04 | | İHA
    Eski sevgilisinin fotoğrafını paylaşan şimdi yandı!

    Bir dönem sevgili olan gençler ayrıldı. Genç kız, yarı çıplak fotoğrafını kendi Twitter hesabından paylaştı. Delikanlı ise, eski sevgilisinin fotoğrafını "Ahh gönlüm kırık ayna’ Ama yaa bu tweettr daha neler gorucek:))))) hahah” ibareleri ile birlikte kendi sosyal hesabından paylaştı. Genç kızın şikayeti üzerine delikanlı hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlali' suçundan dava açıldı. Mahkeme; genç kızın söz konusu fotoğrafı kendi hesabından paylaştığına dikkat çekti. Sanığın beraatine hükmetti. Kararı mağdur genç kız temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi.

    Yargıtay kararında, genç kızın yarı çıplak fotoğrafını kendi hesabından paylaşmasının, başka hesaplardan paylaşılacağı anlamına gelmeyeceği hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi: "Mağdura ait twitter hesabında mağdur tarafından paylaşılan mağdurun poz vermiş şekilde çektirdiği fotoğrafın, mağdurun başkalarının görmesini ve bilmesini talep etmeyeceği özel hayatına ilişkin görüntü olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gerekirdi. 'Bahse konu fotoğrafının herkese açık şekilde sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında paylaştığı, katılanın herhangi bir kısıtlama yapmaması nedeniyle bu şekilde paylaştığı fotoğrafının başkaları tarafından görülmesinden ve paylaşılmasından rahatsızlık duymadığı, bu nedenle bahse konu fotoğrafın alınmasının ve yorum yapılmasının yüklenen suçu oluşturmayacağı' biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçelere dayalı olarak yazılı şekilde beraat hükmü kurulması,yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliğiyle hükmedildi."

    GÜNCEL HABERLER

    Uçkun (yayla muzu) tezgahtaki yerini aldı! Demeti 10 lira...

    Uçkun (yayla muzu) tezgahtaki yerini aldı! Demeti 10 lira...

    Fiyatlar katlandı! Şehrin değeri arttı, ev almak isteyenler sıraya girdi, 500 bin TL'si olanlar...

    Fiyatlar katlandı! Şehrin değeri arttı, ev almak isteyenler sıraya girdi, 500 bin TL'si olanlar...

    Pitbull ile şaka basketbol sahasındaki çocuklara dehşeti yaşattı

    Pitbull ile şaka basketbol sahasındaki çocuklara dehşeti yaşattı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu uzman erbaş alacak! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2022 başvuru şartları!

    Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu uzman erbaş alacak! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2022 başvuru şartları!

    Sıradaki Haber
    Uçkun (yayla muzu) tezgahtaki yerini aldı! Demeti 10 lira...

    Uçkun (yayla muzu) tezgahtaki yerini aldı! Demeti 10 lira...

    Sıradaki Haber
    Pitbull ile şaka basketbol sahasındaki çocuklara dehşeti yaşattı

    Pitbull ile şaka basketbol sahasındaki çocuklara dehşeti yaşattı

    Sıradaki Haber
    İsrail güçleri Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 17 yaralı

    İsrail güçleri Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 17 yaralı

    Sıradaki Haber