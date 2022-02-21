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    YaşamEski CHP Milletvekili Hasan Tahsin Uzun hayatını kaybetti
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    Eski CHP Milletvekili Hasan Tahsin Uzun hayatını kaybetti

    Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Kırklareli milletvekili Hasan Tahsin Uzun (97), Balıkesir'in Erdek ilçesinde vefat etti.

    21.02.2022 - 08:59 | | İHA
    Eski CHP Milletvekili Hasan Tahsin Uzun hayatını kaybetti

    CHP'li eski milletvekili Hasan Tahsin Uzun 97 yaşında hayatını kaybetti. 1925 yılında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde doğan Uzun, Edirne Öğretmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra öğretmenliğe Samsun’da başladı. Uzun, bir süre çiftçilik ve yerel gazetecilik yaptıktan sonra İsmet İnönü’nün genel başkanlığındaki CHP’nin, 12 ve 13’üncü dönem Kırklareli milletvekili olarak TBMM’de yer aldı.

    Eski CHP Milletvekili Hasan Tahsin Uzun hayatını kaybetti

    Emekli olduktan sonra Balıkesir'in Erdek ilçesine yerleşen ve bir mülkünü satarak CHP’ye bağışlayan Hasan Tahsin Uzun, ayrıca CHP Erdek İlçe Başkanlığına kütüphane bağışında bulundu. Uzun'un cenazesi, Pazartesi günü Yalı Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Erdek mezarlığında toprağa verilecek.

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