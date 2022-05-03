Olay, dÃ¼n saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda Aktepe Mahallesi 122 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed M. ile eÅŸi Recea M., henÃ¼z belirlenemeyen nedenleÂ tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndanÂ Muhammed M., tabancaylaÂ eÅŸi Recea M.'nin baÅŸÄ±naÂ ateÅŸ etti. Silah sesini duyan komÅŸularÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde Recea M.'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Recea M.'nin cesedi savcÄ±nÄ±n olay yerindeki incelemesinin ardÄ±ndan Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

CinayetinÂ ardÄ±ndan olay yerinden kaÃ§an Muhammed M.,Â polis ekiplerince kÄ±sa sÃ¼rede yakalanarak, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â