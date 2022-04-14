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    YaşamEşi evde rehin aldı, sesleri duyan komşular polisi aradı!
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    Eşi evde rehin aldı, sesleri duyan komşular polisi aradı!

    Mersin'de, boşanma aşamasında olduğu Beyza Ş.'yi evde rehin alan B.Ş., komşuların ihbarıyla gelen polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

    14.04.2022 - 17:55 | | Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)
    Eşi evde rehin aldı, sesleri duyan komşular polisi aradı!

    Olay, Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi 2695 Sokak'taki sitede meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu Beyza Ş.'nin evine giderek, çocuğunu görmek isteyen B.Ş., tartışmaya başladı. B.Ş., daha sonra evin dış kapısını kilitleyip, Beyza Ş.'yi banyoya kapattı.

    Bu sırada tehditler savuran B.Ş.'yi duyan komşular, durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eşini rehin alan B.Ş.'nin polise açmadığı kapı kırıldı.

    İçeri giren polisler, B.Ş.'yi etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan B.Ş., ifadesi için emniyete götürüldü. Beyza Ş.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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