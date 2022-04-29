Emniyet müdürünü görünce ne yapacağını şaşırdı! Çocuğu arka koltuğa atıp...

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle kent genelinde Bayramınız kemerli olsun sloganıyla trafik denetimleri yapıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin Atatürk Caddesindeki uygulama noktasında yaptığı denetimlere, Vali Süleyman Elban ile Emniyet Müdürü Doğan İnci de katıldı. Durdurulan araç sürücüleriyle sohbet eden Vali Elban, çocuklara da oyuncak hediye etti. Emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcular uyarıldı.

Sürücülerin trafikte daha dikkatli olmaları ve emniyet kemeri takmayı ihmal etmemeleri için farkındalık yaratmaya çalıştıklarını dile getiren Vali Elban, İnşallah bayram günlerinde hiçbir kaza olmaz, hiç kimsenin burnu bile kanamaz, hiçbir can kaybı olmaz diye temenni ediyoruz. Olabilecek kazalarda da takılacak emniyet kemeriyle birlikte yaralanmaların asgariye inmesini, can kayıplarının sıfır olmasını arzu ediyoruz dedi.

POLİSLERİ GÖREN SÜRÜCÜ PANİKLEDİ

Öte yandan, polis ekiplerinin durdurmak istediği bir aracın kadın sürücüsü, yan koltuktaki yolcunun kucağında emniyet kemersiz yolculuk yapan küçük çocuğu arka koltuğa atıp kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri sürücüye durması konusunda uyarıda bulunurken, Emniyet Müdürü Doğan İnci de araca yaklaşarak durdurdu. Emniyet kemerinin önemini anlatmak için denetimler yaptıklarını aktaran İnci, araçtakiler ile sohbet etti, trafik kurallarını hatırlattı. İnci, küçük çocuğa da oyuncak hediye etti.