Ebeler Günü ne zaman? Dünya Ebeler Günü hangi tarihte kutlanıyor? İşte ebeler haftası kutlama mesajları!

Ebeler, pek çok kadının anne olmasında, hamilelik ve doğum yolculuğunda önemli role sahiptir. Hamilelik ile doğum sırasında ve bir bebeğin gözlerini açtığı ilk anlarda, ebeler tarafından yapılan görevleri onurlandırmak için dünya çapında, ebeler günü kutlanıyor.

Ebelik, hamile kadınlara, yeni doğan bebeklere ve ailelere hamilelik, doğum, doğum sonrası ve çocuğun yaşamının ilk haftaları boyunca yetenekli, yetkin bakım uzmanı olarak tanımlanıyor. Ebeler, bebek ve anne sağlığı konusunda risklerin azaltılması ve müdahalelerin hızlı bir şekilde yapılması için çalışırlar.

DÜNYA EBELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Ebeleri onurlandırmak için özel bir gün olarak kutlanması fikri ilk defa 1987 yılında Hollanda’da Uluslararası Ebeler Konfederasyonunun düzenlediği konferansta ortaya çıktı. Bu fikirden yola çıkılarak Ebeler Günü ilk kez 5 Mayıs 1991 kutlandı ve o zamandan beri her yıl 5 Mayısta Dünya Ebeler Günü olarak kutlanmaktadır.

TÜRKİYE’DE EBELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye’de; "Ebeler Haftası" 21-28 Nisan tarihleri arasında kutlanıyor.

EBELER HAFTASI MESAJLARI

“Anne ve çocuk sağlığımızın koruyucusu, hayatın ilk anlarının tanığı, evlatlarımızın ilk şefkatli kucağı olan ebelerimizin Ebeler Haftası kutlu olsun.”

"En kutsal görevi üstlenmiş tüm ebe arkadaşlarımın günü kutlu olsun.. "#EbelerHaftası"

“En güzel tokat ebe şaplağıdır, hayat kazandırır. Tüm ebelerimizin Ebeler Haftası’nı kutluyorum.

"Hayata gözlerimizi açtığımızda yanımızda ilk onlar vardı. Ebeler Haftası Kutlu Olsun"

"Gebelik öncesi, gebelik ve doğum sürecinde gebelerimizin yol arkadaşı olan, bebeğin ilk nefes verişini izleyip sağlıklı bir şekilde annenin kucağına teslim eden Ebelerimizin Ebeler Haftası kutlu olsun."

“Eline doğduğumuz, dünyaya geldiğimizde ilk tanıştığımız insanlar olan ebelerimizin ‘Ebeler Haftası’nı kutluyorum...”

"Dünyaya gözlerini açan her bebeği sevgi ve şefkatle kucaklayan değerli ebelerimizin #EbelerHaftası kutlu olsun. "

"Doğum bir mucizedir. Bir mucizenin her anında yanımızda olan ebelerimizin ‘’ Ebeler Haftası’’ kutlu olsun."

“Hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, özverili, cefakâr ve yüreği insan sevgisiyle dolu Beyaz Meleklerimizin "21-28 Nisan Ebeler Haftası’nı yürekten kutlar, çalışmalarında kolaylıklar dilerim...”

"Ülkemizin dört bir yanında sağlıklı bireylerin dünyaya gelmesine öncülük eden, sabır, özveri ve sevgi ile her zaman ,her türlü koşulda mesleğini icra eden tüm ebelerimizin 21-28 Nisan #EbelerHaftası kutlu olsun...."

"Zaman kavramı gözetmeksizin tüm zorluklara rağmen özveri ile bu çok kutsal görevi yerine getiren tüm ebelerimizin Ebeler Haftası'nı ve Dünya Ebeler Gününü kutlarım."

“Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, yeni bir çocuk için işinin kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan Ebelerimizin ebeler haftası kutlu olsun.”

"Geleceğin anahtarı olan sağlıklı ailelerin oluşması ve yaşamın sağlıkla başlamasında çok önemli bir görev üstlenerek aldığımız ilk nefeste yanımızda olan tüm Ebelerimizin 21- 28 Nisan Ebeler Haftasını kutluyoruz. "

“Anne ve bebeklerimizin sağlığı için normal doğumu tercih ediyoruz. Tüm ebelerimizin Ebeler Haftası’nı kutlarım.”