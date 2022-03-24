Dursun Zehir bulundu mu, 71 yaşındaki Dursun Zehir'i kim öldürdü? Dursun Zehir cinayetinde itiraf geldi!

Müge Anlı'nın programında Trabzon- Rize yolu arasında yürüyüşe çıktığı iddia edilen 71 yaşındaki Dursun Zehir'in kaybında son dakika durumu paylaşıldı. Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021'de evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Zehir hakkında torunu Kerim Bekar'ın katıldığı televizyon programında çelişkili ifadeler vermesi polisleri harekete geçirdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Bekar ve cinayeti işledikleri iddia edilen arkadaşları göz altına alındı. Peki, Dursun Zehir bulundu mu?

DURSUN ZEHİR CİNAYETİ NASIL OLDU, DURSUN ZEHİR BULUNDU MU?

Dursun Zehir'in kaybolduktan sonra cep telefonu Ankara'da sinyal vermiş, torunu Kerim Bekar'ın Ankara'da yaşayan arkadaşları ile telefon trafiğinin olduğu tespit edilmişti. Öte yandan itirafçı bir kişinin, yaşlı adamın kayalık alanda gömülü olduğuna dair iddiaları üzerinde iş makinaları kazı başlatmış ancak sonuç alınamamıştı. Dün yaşanan gelişmede Kerim Bekar'ın internet kafede sık sık bir araya geldiği arkadaşlarından Yasin isimli gencin polise verdiği ifadede 'Enes'in Dursun Zehir'i öldürdüğünü birlikte de gömdük' dediği yerde yapılan kazı çalışmasından bir sonuç çıkmamıştı.

CESEDE HENÜZ ULAŞILAMADI

Olayla ilgili Rize Emniyet Müdürlüğü'nde 2 şüphelinin sorgusunun devam ettiği belirtildi. Dursun Zehir'i öldürdükleri şüphesiyle gözaltında tutulan arkadaşlar ile ilgili durum henüz netleşmedi. 71 yaşındaki Dursun Zehir'in cesedine de henüz ulaşılmadı.

''DENİZE BÜYÜK POŞETLER ATILDI''

Müge Anlı'da gözaltına alınmadan önce cinayet hakkında konuşan torun Kerim Bekar, ''Belki parça parça edilip gömmüş olabilirler'' dedi. Öte yandan yine Anlı'nın programına bağlayan bir görgü tanığı Yasin adlı kişinin 2 hafta sonra denize büyük poşetler attığını söyledi.

Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar'ın da İstanbul'da gözaltına alındığı ve sorgu için Rize'ye getirileceği öğrenildi.