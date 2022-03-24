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    Dünyada üçüncü! İlk kez böyle görüntülendi

    Artvin’de etkili olan kar yağışı sonrası yapımı devam eden Yusufeli Barajı beyaza büründü. Su tutmaya hazırlanan barajın karlı hali havadan görüntülendi.

    24.03.2022 - 09:18 |
    Dünyada üçüncü! İlk kez böyle görüntülendi
    Kar yağışı sonrası Yusufeli Barajı beyaza büründü
    Kar yağışı sonrası Yusufeli Barajı beyaza büründü
    Kar yağışı sonrası Yusufeli Barajı beyaza büründü
    Haberin Tüm Fotoğrafları

    Çoruh Nehri üzerinde, 275 metre gövde yüksekliği tamamlanan barajda su tutma işlemi gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü büyük barajı olacak olan Yusufeli Barajı kar yağışı sonrası beyaza büründü.

    Kentte etkili olan kar yağışı sonrası DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından barajın karlı hali havadan görüntüledi. Sosyal medya hesabından fotoğraflar “Gövde betonu döküm çalışmaları tamamlanmış olup elektromekanik, hidromekanik imalatlar, enerji yapıları ve mansap düzenlemesi çalışmaları devam etmektedir. Yusufeli Barajının temelden yüksekliği 275 m olup, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Ülkemizin birinci, Dünyanın üçüncü en yüksek barajıdır.Tesisin kurulu gücü 558 MW olup; yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kWh/yıl’dır” ifadeleri ile paylaşıldı.

    Yusufeli Barajı

    Temelden yüksekliği 275 m, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 2023 yılında elektrik üretimine geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak.

    Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak. Baraj gövdesinde kullanılan 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Baraj tamamlandığında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak.

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