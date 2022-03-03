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    YaşamDüğün salonuna girip pasta yedi, şikayet edilince gözaltına alındı
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    Düğün salonuna girip pasta yedi, şikayet edilince gözaltına alındı

    Samsun'da girdiği düğün salonundan pasta yediği iddia edilen bir kişi şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

    03.03.2022 - 15:39 |
    Düğün salonuna girip pasta yedi, şikayet edilince gözaltına alındı

    Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi eski fuar alanında bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.

    Düğün salonuna girerek pasta yediği iddia edilen A.K. şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Polisteki sorgusu tamamlanan A.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

    Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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