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    YaşamDrift yapan sürücüye 9 bin lira ceza
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    Drift yapan sürücüye 9 bin lira ceza

    Konya'da otomobili ile drift yaptığı belirlenen sürücü Mustafa G.'ye 9 bin 125 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine de 2 ay süreyle el kondu.

    24.04.2022 - 11:57 |
    Drift yapan sürücüye 9 bin lira ceza

    İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir sürücünün otomobili ile drift yaptığı anları, sosyal medyadan paylaşmasının ardından harekete geçti. Sürücünün kimliğini tespit eden ekipler, Mustafa G.'yi Selçuklu ilçesi, Yazır Mahallesi'nde yakaladı. Mustafa G.'ye trafiği tehlikeye düşürmekten 9 bin 125 lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el kondu, ayrıca aracı trafikten menedildi.

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