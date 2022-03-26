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    YaşamDolandırıcılar profesörü 1 milyon 250 bin lira dolandırdı
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    Dolandırıcılar profesörü 1 milyon 250 bin lira dolandırdı

    Kendisini polis olarak tanıttığı Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı’yı “Bilgileriniz terör örgütünün eline geçti” diyerek 500 bin lira dolandıran sanık, 7.5 yıl hapse ve 1 milyon 250 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

    26.03.2022 - 10:55 |
    Dolandırıcılar profesörü 1 milyon 250 bin lira dolandırdı

    Özel bir üniversitede Sosyoloji Bölümü Başkanı olan Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı, geçen ay kendisini telefonda polis olarak tanıtan Mustafa Sakar (24) tarafından dolandırıldı. Prof. Dr. Narlı, "bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti" diyerek kendisini kandıran Sakar'a yaklaşık 500 bin lira ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptırdı.

    Olayın ardından yakalanan Sakar hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Sabah gazetesinin haberine göre sanık Mustafa Sakar, duruşmada verdiği ifadede hiçbir şeyden haberi olmadığını öne sürerek, "4 Şubat'ta arkadaşım aradı. 'Bir poşet alacaksın, Urfa'ya yollayacaksın' dedi. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Arkadaşımın böyle bir şey yapacağı aklıma gelmezdi. Bu olayla bir alakam yok" diye konuştu.

    "TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜM"

    Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı ise, "Öyle bilgiler sundular ki iradem sarsıldı, tuzağa düşürüldüm. Sadece devletin bilebileceği bilgilerdi. 'Paraları Kriminal'e vereceğiz' dediler. 2 Şubat'ta evden çıktım. Hava yağmurluydu. Siyah giyinmiş biriydi. 'Parola söyleyin' dedi. 'Pınar' dedim. O da maskesini indirip 'Barış' dedi. 4 Şubat'ta ziynet eşyaları için yine evden çıkıp teslim ettim" dedi.

    Duruşmada sanık Mustafa Sakar maskesini çıkardı ve ikili mahkemede yüzleşti. Nilüfer Narlı parayı teslim ettiği kişinin Mustafa Sakar olduğunu söyledi.

    1 MİLYON 250 LİRA PARA CEZASI

    Mahkeme, Mustafa Sakar'a 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, günlerce süren suçun zincirleme olduğu gerekçesiyle suçta artırım yaptı ve dolandırıcı Mustafa Sakar, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dolandırıcıya ayrıca 1 milyon 250 bin lira adli para cezası da verildi.

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