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    YaşamDere yatağında 10 kilo uyuşturucu bulundu
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    Dere yatağında 10 kilo uyuşturucu bulundu

    Van'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda dere yatağına gizlenmiş 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

    10.04.2022 - 15:30 | | DHA
    Dere yatağında 10 kilo uyuşturucu bulundu

    Uyuşturucu ihbarıyla harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında dere yatağına gizlenmiş 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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