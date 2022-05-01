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    DehÅŸet! BayramlaÅŸmak için geldi, karÄ±sÄ±nÄ± öldürüp, oÄŸlunu yaraladÄ±

    DÃ¼zce'nin YÄ±ÄŸÄ±lca ilÃ§esinde, Durdu Alkan (55) bayramlaÅŸmak iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye geldiÄŸi evde boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu karÄ±sÄ±nÄ± ve oÄŸlunu av tÃ¼feÄŸiyle vurdu. AyÅŸe Alkan (50) yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, MÃ¼slÃ¼man Alkan ise (25) yaralandÄ±.Â Â

    01.05.2022 - 21:54 | | Tezcan SOLMAZ/DÃœZCE, (DHA)
    DehÅŸet! BayramlaÅŸmak için geldi, karÄ±sÄ±nÄ± öldürüp, oÄŸlunu yaraladÄ±

    Olay Ã¶ÄŸleden sonra, YÄ±ÄŸÄ±lca ilÃ§esi HacÄ±yeri KÃ¶yÃ¼nde meydana geldi. Boluda yaÅŸayan Durdu Alkan bayramlaÅŸmak iÃ§in boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu eÅŸi AyÅŸe Alkan ve oÄŸlu MÃ¼slÃ¼m AlkanÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± eve geldi. Ã‡iftÂ arasÄ±nda boÅŸanma meselesi nedeniyle baÅŸlayan tartÄ±ÅŸmaya oÄŸlu MÃ¼slÃ¼m Alkan da dahil oldu. Bunun Ã¼zerine Durdu Alkan aracÄ±nda bulunan av tÃ¼feÄŸini alarak tekrar eve girdi. BabasÄ±nÄ±n annesini vuracaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren MÃ¼slÃ¼m Alkan mÃ¼dahale etmek istedi. Durdu AlkanÂ oÄŸlunu sol bacaÄŸÄ±ndan yaraladÄ±. ArdÄ±ndanÂ AyÅŸe AlkanÄ± baÅŸÄ±ndan ve gÃ¶ÄŸsÃ¼ne ateÅŸ ederek vurdu.

    Haber verilmesi Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri geldi. SaÄŸlÄ±k ekipleri, AyÅŸe AlkanÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi. BacaÄŸÄ±ndan vurulan MÃ¼slÃ¼m Alkan ise hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Â 

    Jandarma ekipleri, olayÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§an Durdu AlkanÄ± av tÃ¼feÄŸi ile birlikte ormanlÄ±k alanda yakaladÄ±. Durdu Alkan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± incelemenin ardÄ±ndan AyÅŸe AlkanÄ±n cenazesi otopsi iÃ§in morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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