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    YaşamÇocuklarının gözleri önünde karısını öldüren koca tutuklandı
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    Çocuklarının gözleri önünde karısını öldüren koca tutuklandı

    Başakşehir'de, Şemsettin T. kavga ettiği eşi Sema T.'yi, 3 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren Şemsettin T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    24.04.2022 - 17:46 |
    Çocuklarının gözleri önünde karısını öldüren koca tutuklandı

    Olay, dün Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Kayyum Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Şemsettin T. ve eşi Sema T. arasında tartışma çıktı. Şemsettin T., iki çocuğunun gözleri önünde karısı Sema T.'yi bıçakladı. Ardından cama çıkıp çığlık atarak yardım isteyen eşini tekrar bıçaklayıp öldürdü. O sırada dışarıda oyun oynayan çiftin üç çocuğundan biri, annesinin çığlıkları üzerine eve koştu. Şemsettin T., eşini öldürdükten sonra polisi arayıp kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Şemsettin T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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