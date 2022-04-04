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    YaşamCezaevinden izinli çıktı dehşet saçtı! 2 kişi öldü bir çocuk yaralandı
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    Cezaevinden izinli çıktı dehşet saçtı! 2 kişi öldü bir çocuk yaralandı

    Elazığ'da, bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kayınvalidesini ve baldızını tabancayla öldürüp, 10 yaşındaki çocuğu da ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

    04.04.2022 - 22:14 | | Ahmet ÇÖTELİ / DHA
    Cezaevinden izinli çıktı dehşet saçtı! 2 kişi öldü bir çocuk yaralandı

    Olay, akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi Sebil Sokaktaki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kaynanasının evine geldi. Evdekilerle bir süre tartışan Fırat A., tabanca ile kaynanası Zerif Doğan ve baldızı Gülay Doğan'a ateş etti. Seken kurşunlardan evde bulunan 10 yaşındaki Ali Tayyip D. de yaraladı. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Zerif ve Gülay Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ali Tayyip D. ise ambulasla hastaneye sevk edildi. Zerif ve Gülay Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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