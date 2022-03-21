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    YaşamBüyükçekmece sahilde 2 ceset bulundu! Detaylar ortaya çıktı
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    Büyükçekmece sahilde 2 ceset bulundu! Detaylar ortaya çıktı

    İstanbul Büyükçekmece’de iple boğulmuş halde bir kadın ve ağaca asılı şekilde erkek cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre, Türkmenistan uyruklu çiftten erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini astığı değerlendiriliyor.

    21.03.2022 - 11:56 | | Oğuzhan UYSAL - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)
    Büyükçekmece sahilde 2 ceset bulundu! Detaylar ortaya çıktı

    Olay, Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Büyükçekmece sahilde 2 ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yeri tarafından yapılan inceleme sonucunda cesetlerin Türkmenistan uyruklu Nargul Jepbarova (31) ve Batyr isimli erkeğe (34) ait olduğu tespit edildi.

    İlk belirlemelere göre, erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini ağaca astığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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