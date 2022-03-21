Büyükçekmece sahilde 2 ceset bulundu! Detaylar ortaya çıktı

Olay, Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Büyükçekmece sahilde 2 ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri tarafından yapılan inceleme sonucunda cesetlerin Türkmenistan uyruklu Nargul Jepbarova (31) ve Batyr isimli erkeğe (34) ait olduğu tespit edildi.

İlk belirlemelere göre, erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini ağaca astığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.