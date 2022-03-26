Büyükada'da tarihi otelde yangın

Büyükada'da 1908 yılından beri hizmet veren 4 katlı otelde, saat 15.15 sıralarında dumanlar çıkmaya başladı. Otelin tadilatta olduğu belirtilirken, yangının bu çalışma sırsında odalardan birinde yaşandığı öğrenildi. Küçük çaplı yangına otelde bulunan çalışanlar müdahale etti. Yangın nedeniyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otelde hasar meydana geldi.