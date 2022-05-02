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    YaşamBursa’da trafik kazası: 4 kişi sıkışarak yaralandı
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    Bursa’da trafik kazası: 4 kişi sıkışarak yaralandı

    Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle 4 kişi otomobilde sıkışarak yaralandı.

    02.05.2022 - 08:58 | | İHA
    Bursa’da trafik kazası: 4 kişi sıkışarak yaralandı

    Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul-İzmir-Bursa otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 HD 716 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilde bulunan 4 kişi sıkışarak yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı.

    Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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