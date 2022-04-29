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    YaşamBursa'da silahlı saldırı: 1'i yoldan geçen 2 yaralı
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    Bursa'da silahlı saldırı: 1'i yoldan geçen 2 yaralı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hasan K. (32), kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında vurularak ağır yaralandı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan birisi de olay sırasında yoldan geçen Ramazan U.'nun bacağına isabet etti.

    29.04.2022 - 01:12 | | Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
    Bursa'da silahlı saldırı: 1'i yoldan geçen 2 yaralı

    Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıkıp evine gitmekte olan Hasan K., İnegöl Caddesi'ne geldiği sırada, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlardan ikisi Hasan K.'nın sağ bacağına, biri de bu sırada yoldan geçen Ramazan U.'nun sol bacağına isabet etti. Yaralılar kanlar içinde kalırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşunlardan birinin atardamarına isabet ettiği öğrenilen ve durumunun ağır olduğu belirtilen Hasan K., yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Ramazan U.'nun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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