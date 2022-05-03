Bursa’da sabah saatlerinde korkutan yangın

Bursa’nın Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesinde 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanı saran dumanı gören sakinler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman sakinleri binayı saran dumandan etkilenmemek için balkonlara çıktı. Giriş katta yaşayan bir kişi ise dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen şahsı ve çocuklarını ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası söndürülen yangında ev kullanılamaz hâle geldi. Mahalle sakinleri ise büyük korku yaşadı. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.