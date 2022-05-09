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    YaşamBursa'da 710 parça tarihi eser ele geçirildi
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    Bursa'da 710 parça tarihi eser ele geçirildi

    Bursa'da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu tespit edilen 710 sikke, obje ve figür ele geçirildi.

    09.05.2022 - 11:00 | | DHA
    Bursa'da 710 parça tarihi eser ele geçirildi

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.E.'nin iş yerinde çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Bursada 710 parça tarihi eser ele geçirildi

    Operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yapılan aramada 710 tarihi eser niteliğindeki sikke, obje ve figür ele geçirdi. İncelemede, eserlerin, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu tespit edildi C.E. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nu gereğince işlem yapıldı.

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