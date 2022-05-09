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    YaşamBolvadin’de çıkan yangında 15 iş yeri alevlere teslim oldu
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    Bolvadin’de çıkan yangında 15 iş yeri alevlere teslim oldu

    Afyonkarahisar'ın’ın Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde ahşap yapıdan oluşan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıkan yangında, 15 işyeri kullanılamaz hale geldi.

    09.05.2022 - 07:16 | | İlyas Kaan TAYTAK/BOLVADİN (Afyonkarahisar), (DHA)
    Bolvadin’de çıkan yangında 15 iş yeri alevlere teslim oldu

    Bolvadin çarşı merkezinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu bölgede, saat 05.00 sıralarında bir kasapta yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı. Bunun üzerine Çay, Çobanlar ve Dişli belediyelerinin itfaiye ekiplerinden destek istendi.

    İŞ YERİ SAHİPLERİ EŞYALARINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı. Tamamı ikişer katlı birbirine bitişik iş yerlerinin sahipleri, yangını haber alınca olay yerine geldi. Alevlerin sıçramadığı iş yerlerinin sahipleri ise eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

    15 İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yangında 15’e yakın iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.  

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