Bolu'da kar yaÄŸdÄ±, her yer beyaza büründü
Bolu'da gece kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olurken, kent merkezi, beyaz Ã¶rtÃ¼yle kaplandÄ±.Â
03.03.2022 - 10:57 | | Murat KÃœÃ‡ÃœK/ BOLU, (DHA)
MeteorolojiÂ uyarÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ kent merkezinde gece saatlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu. SabahÂ iÅŸlerine gidenler, yeni gÃ¼ne beyaz manzarayla baÅŸladÄ±.
YeÅŸil alanlar, karla kaplanÄ±rken, araÃ§larÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak isteyenler, Ã¼zerinde biriken karlarÄ± temizledi.Â Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gÃ¼n boyu aralÄ±klarla devam etmesinin beklendiÄŸi belirtildi.
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