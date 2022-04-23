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    YaşamBir şehir bu sevgilileri konuşuyor! Büyü bozma, muska ve dahası...
    HaberlerYaşam Haberleri Bir şehir bu sevgilileri konuşuyor! Büyü bozma, muska ve dahası...
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    Bir şehir bu sevgilileri konuşuyor! Büyü bozma, muska ve dahası...

    Muğla'da sözde büyü bozup, muska yazarak vatandaşları dolandıran sevgililer Duygu Öksüz ve Hasan Biçer, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sevgililer tutuklandı.

    23.04.2022 - 20:50 | | Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)
    Bir şehir bu sevgilileri konuşuyor! Büyü bozma, muska ve dahası...

    Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Koru Mahallesinde yaşayan Duygu Öksüz ve Hasan Biçer'in sözde büyü bozup, muska yazarak, vatandaşları dolandırdığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda yapılan çalışma sonucu polis ekipleri, dün sabah saatlerinde, sevgili oldukları öğrenilen şüphelilerin birlikte yaşadığı eve operasyon düzenledi. Sevgililer gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ise Arapça yazılı kağıtlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edilen Duygu Öksüz ve Hasan Biçer, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

    Bir şehir bu sevgilileri konuşuyor Büyü bozma, muska ve dahası...

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