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    YaşamBir haftada 1533 kaçak göçmen ile 24 organizatör yakalandı
    HaberlerYaşam Haberleri Bir haftada 1533 kaçak göçmen ile 24 organizatör yakalandı
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    Bir haftada 1533 kaçak göçmen ile 24 organizatör yakalandı

    Van'da jandarmanın 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 1533 kaçak göçmen ile 24 organizatör yakalandı.

    15.03.2022 - 08:52 | | DHA
    Bir haftada 1533 kaçak göçmen ile 24 organizatör yakalandı

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar yapıyor. 7-13 Mart'ta 37 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale eden ekipler, 1530 Afganistan, 2 Türkmenistan ve 1'i İran, uyruklu olmak üzere toplam 1533 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 9 araca el konulurken, 24 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

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