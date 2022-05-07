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    Beylikdüzü'nde bariyer, otomobile ok gibi saplandı

    Beylikdüzü'nde yolda süratle ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilin sürücü yaralandı.

    07.05.2022 - 00:04 | | İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
    Beylikdüzü'nde bariyer, otomobile ok gibi saplandı

    Kaza, saat 21.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi bağlantı yolunda meydana geldi. Yolda hızla ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 MM 7071 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Bariyerler otomobilin ön camından girerek arka camına kadar girdi. Sürücüsünün yaralandığı otomobil araç metal yığınına döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, metal yığınının arasından güçlükle çıkarılarak ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. İncelemelerin ardından araç çekiciyle kaldırıldı.

    Kazanın hemen yakınındaki bir şirketin güvenlik görevlisi Veli Parasır, "Çok büyük bir ses duydum. Sese bakarak büyük bir araç kaza yaptı diye düşündüm. Sanırım hızlı geliyordu ve bir anlık dalgınlık sonucu kaza oldu" dedi

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