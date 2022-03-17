°
Şehir seçiniz
    BİST2.1342.14EURO16.361.32USD14.710.70ALTIN917.171.38
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamBerat Kandili idrak edildi! Camilere akın edildi, dua ve ibadet yapıldı
    HaberlerYaşam Haberleri Berat Kandili idrak edildi! Camilere akın edildi, dua ve ibadet yapıldı
    ABONE OL

    Berat Kandili idrak edildi! Camilere akın edildi, dua ve ibadet yapıldı

    Van’da Ramazan ayının habercisi Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın ederek dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

    17.03.2022 - 21:31 | | İHA
    Berat Kandili idrak edildi! Camilere akın edildi, dua ve ibadet yapıldı

    Şaban ayının 15. gecesi olarak bilinen Berat Kandili, tüm ülkede olduğu gibi Van’da da ibadetlerle, okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan dualarla ihya ediliyor. Van İl Müftülüğü tarafından ‘On Bir Ayın Sultanı’ Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili münasebetiyle kentin merkez camisi olan Ulu Cami’de bir program düzenlendi. Akşam namazının ardından, camiye gelen çok sayıda vatandaş namaz kılarak, dua etti. Şaban ayının 14'üncü gününü 15'ine bağlayan gecede idrak edilen Berat Kandili nedeniyle camilerde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid'i Şerif okundu, dualar edildi.

    Programda gecenin öneminden bahseden İpekyolu İlçe Müftüsü Şehmus Bayler, Berat gecenin kurtuluş, af ve arınma gecesi olduğunu belirtti. Müftü Yardımcısı Bayler, af ve bağışlanma dilemek için bu tür gün ve geceleri değerlendirilerek idrak edilmesi gerektiğini kaydetti.

    GÜNCEL HABERLER

    Biden bu kez Putin’i “haydut” ve “katil bir diktatör” olarak nitelendirdi

    Biden bu kez Putin’i “haydut” ve “katil bir diktatör” olarak nitelendirdi

    Süper Loto sonuçları sorgulama: 17 Mart Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Süper Loto sonuçları sorgulama: 17 Mart Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Biden bu kez Putin’i “haydut” ve “katil bir diktatör” olarak nitelendirdi

    Biden bu kez Putin’i “haydut” ve “katil bir diktatör” olarak nitelendirdi

    Sıradaki Haber
    Süper Loto sonuçları sorgulama: 17 Mart Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Süper Loto sonuçları sorgulama: 17 Mart Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Sıradaki Haber
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

    Sıradaki Haber
    3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! Tarih verip duyurdu, aldığımız karar...

    3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! Tarih verip duyurdu, aldığımız karar...

    Sıradaki Haber