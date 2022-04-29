°
Şehir seçiniz
    BİST2.4310.09EURO15.650.61USD14.840.39ALTIN912.971.39
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamBayram tatili trafiği başladı! Yollara akın ettiler, birçok noktada...
    HaberlerYaşam Haberleri Bayram tatili trafiği başladı! Yollara akın ettiler, birçok noktada...
    ABONE OL

    Bayram tatili trafiği başladı! Yollara akın ettiler, birçok noktada...

    Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, 5 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu. Bölgede oluşan araç trafiği, dron ile havadan görüntülendi. İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. Kadıköy mevkii D-100 karayolunun üzerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Öte yandan Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. Bayramda kentte 1 milyon turist beklenirken, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 90'a ulaştı.

    29.04.2022 - 17:57 | | İHA
    Bayram tatili trafiği başladı! Yollara akın ettiler, birçok noktada...

    Ramazan Bayramı'nı memleketinde ya da tatil yerlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar adeta yollara akın etti. Vatandaşların tatil için yola çıkması ile ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafiğin yoğun olduğu Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu gözlemlenirken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da trafiğin normalin altında seyrettiği görüldü. Trafik akışının rahatlatmak içinde bölgede bazı kavşaklar beton bariyerler ve uyarı levhalarıyla kapatıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerde olumsuzların yaşanmamasının önüne geçmek için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu ise dron ile havadan görüntülendi.

    Bayram tatili trafiği başladı Yollara akın ettiler, birçok noktada...

    İSTANBUL'DA YOĞUNLUK GİDEREK ARTIYOR

    İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. Öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanan trafik, iş çıkış saatinin gelmesiyle birlikte durma noktasına geldi. Kadıköy D-100 karayolu üzerinde ve karayoluna bağlanan ara arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçümlendi.

    Bayram tatili trafiği başladı Yollara akın ettiler, birçok noktada...

    BODRUM'DA TRAFİK KİLİT

    Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, kente akın etti. Resmi nüfusu 175 bin olan kente bayram tatili ile birlikte 1 milyona yakın yerli ve yabancı turistin gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda, otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ı buldu. Kent genelinde Emin Anter Bulvarı ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Konacık Kavşağı istikametinden Turgutreis istikametine kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bazı sürücülerin ise emniyet şeridini ihlal edip araçlarını kaldırımda kullandığı görüldü.

    Bayram tatili trafiği başladı Yollara akın ettiler, birçok noktada...

    GÜNCEL HABERLER

    İstinaf 'Futbolda Şike Kumpası' davasında verilen cezaları onadı

    İstinaf 'Futbolda Şike Kumpası' davasında verilen cezaları onadı

    Antalya’da eşzamanlı operasyonda 51 aranan şahıs yakalandı

    Antalya’da eşzamanlı operasyonda 51 aranan şahıs yakalandı

    Hakan Ural, MHP lideri Bahçeli ile görüşmesini anlattı

    Hakan Ural, MHP lideri Bahçeli ile görüşmesini anlattı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstinaf 'Futbolda Şike Kumpası' davasında verilen cezaları onadı

    İstinaf 'Futbolda Şike Kumpası' davasında verilen cezaları onadı

    Sıradaki Haber
    Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı

    Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı

    Sıradaki Haber
    Doğal gaz ile ilgili flaş gelişme! EPDK duyurdu, yüzde 16 arttı

    Doğal gaz ile ilgili flaş gelişme! EPDK duyurdu, yüzde 16 arttı

    Sıradaki Haber
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları

    Sıradaki Haber