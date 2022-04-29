Bayram tatili trafiği başladı! Yollara akın ettiler, birçok noktada...

Ramazan Bayramı'nı memleketinde ya da tatil yerlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar adeta yollara akın etti. Vatandaşların tatil için yola çıkması ile ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafiğin yoğun olduğu Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu gözlemlenirken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da trafiğin normalin altında seyrettiği görüldü. Trafik akışının rahatlatmak içinde bölgede bazı kavşaklar beton bariyerler ve uyarı levhalarıyla kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerde olumsuzların yaşanmamasının önüne geçmek için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu ise dron ile havadan görüntülendi.

İSTANBUL'DA YOĞUNLUK GİDEREK ARTIYOR

İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. Öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanan trafik, iş çıkış saatinin gelmesiyle birlikte durma noktasına geldi. Kadıköy D-100 karayolu üzerinde ve karayoluna bağlanan ara arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçümlendi.

BODRUM'DA TRAFİK KİLİT

Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, kente akın etti. Resmi nüfusu 175 bin olan kente bayram tatili ile birlikte 1 milyona yakın yerli ve yabancı turistin gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda, otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ı buldu. Kent genelinde Emin Anter Bulvarı ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Konacık Kavşağı istikametinden Turgutreis istikametine kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bazı sürücülerin ise emniyet şeridini ihlal edip araçlarını kaldırımda kullandığı görüldü.