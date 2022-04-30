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    Bayram öncesi yolculara emniyet kemeri uyarısı

    Payas İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve trafik kurallarına dikkat çekmek için “Bayramınız Kemerli Olsun” mottosunun yer aldığı broşürler dağıttı.

    30.04.2022 - 09:19 | | İHA
    Bayram öncesi yolculara emniyet kemeri uyarısı

    Türkiye’de Ramazan Bayramı boyunca ailesini ve akrabalarını ziyaret etmek amacıyla milyonlarca vatandaş yollarda olacak. Payas Kaymakamlığı yaşanacak yoğunluk neticesinde trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekmek amacıyla Atatürk Caddesi üzerinde bir çalışma yaptı.

    Bayram öncesi yolculara emniyet kemeri uyarısı

    Ramazan Bayramı süresince, trafik tedbirleri çerçevesinde, emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak için “Bayramınız Kemerli Olsun” sloganının yer aldığı afiş ve broşürler hazırlandı. Hazırlanan broşürler, vatandaşların trafikte can güvenliği ve emniyet kemeri kullanımına dikkat etmesi yönünde uyarıldı.

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