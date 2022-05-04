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    YaşamBayram günü kahreden haber! 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu
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    Bayram günü kahreden haber! 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu

    Samsun’da bayram günü bir aile büyük bir acıyla sarsıldı. Bir kişi evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğulurken çocuğunun peşinden hastaneye gelen baba ise gözaltına alındı.

    04.05.2022 - 18:03 | | İHA
    Bayram günü kahreden haber! 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu

    Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Gültepe Mahallesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur K. evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlu Ömer Asaf K.'ye isabet etti. Ağır yaralanan çocuk Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Ömer Asaf K.'ye doktorlar 1.5 saat kalp masajı yapıp müdahale etti ancak kalp atışlarını geri döndüremediler. Bayram günü büyük acı yaşayan Ömer Asaf K.'nin ölüm haberi yakınlarını gözyaşına boğdu. Çocuğunun peşinden hastaneye gelen baba Uğur K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Canik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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