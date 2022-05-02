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    Battaniye üretimi yapan fabrika kullanılmaz hale geldi

    Uşak’ta bir battaniye üretimi yapan fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları başladı.

    02.05.2022 - 17:53 | | İHA
    Battaniye üretimi yapan fabrika kullanılmaz hale geldi

    Uşak’ta Sivaslı yolu üzerinde battaniye üretimi yapan fabrikada henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ramazan bayramı nedeniyle kapalı olduğu öğrenilen fabrikada ekiplerin yaklaşık 4 saatlik titiz çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

    Yangında, depo bölümündeki elyaf ve iplik gibi malzemeler tamamen yanarken, makineler de kullanılmaz hale geldi. Çıkış sebebi belli olmayan yangın için ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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