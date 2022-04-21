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    BaÅŸakÅŸehir'de otomobil TIR'Ä±n altÄ±na girdi! Yolcu koltuÄŸundaki kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti

    Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir'de TIR'a arkadan Ã§arpan otomobilde, yolcu koltuÄŸunda bulunan Ã–ykÃ¼ KoÃ§ali olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kazada otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ de aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

    21.04.2022 - 13:22 | | Vedat BAYRAKTAR/Ä°STANBUL,(DHA)
    BaÅŸakÅŸehir'de otomobil TIR'Ä±n altÄ±na girdi! Yolcu koltuÄŸundaki kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti

    BaÅŸakÅŸehir, Kuzey Marmara Ã‡evre Otoyolu Mahmutbey yÃ¶nÃ¼nde saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen kazada, Ozan T.'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 33 AAJ 949 dorse plakalÄ± TIR'a, arkasÄ±ndan gelen 34 BG 605 plakalÄ± otomobil Ã§arptÄ±.

    Otomobilin Ã¶n kÄ±smÄ± TIR'Ä±n altÄ±nda sÃ¼rÃ¼klendi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve yan koltuktaki kadÄ±n yolcu araÃ§ iÃ§inde sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

    Ä°tfaiye ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla araÃ§ iÃ§inden Ã§Ä±kartÄ±lan Ã–ykÃ¼ KoÃ§ali'nin olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. KoÃ§ali'nin cenazesi Adli TÄ±p Kurumu'na gÃ¶nderildi. Durumu aÄŸÄ±r olan araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ise hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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