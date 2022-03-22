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    YaşamBankanın hatası üzerine vurgun yaptılar! 16 milyar lira...
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    Bankanın hatası üzerine vurgun yaptılar! 16 milyar lira...

    Recep ve Emre Gezek kardeşler, özel bir bankanın hesabından tesadüfen 16 milyar lirayı kendi hesaplarına aktardı. Bunu fırsat bilen kardeşler, lüks otomobil ve telefon aldı, borcu olan akrabalarına da para gönderdi. Olayın ortaya çıkmasıyla kardeşler hakkında soruşturma başlatıldı.

    22.03.2022 - 07:39 |
    Bankanın hatası üzerine vurgun yaptılar! 16 milyar lira...

    Samsun’da bir akaryakıt istasyonunda çalışan Recep Gezek (26), kendi adına açtığı Banka hesabını ağabeyi Emre Gezek ile ortak kullanıyordu. Soruşturmaya göre, iki kardeş özel bir bankanın yatırım hesabından milyarlarca lirayı kendi hesaplarına aktardı. İki günde 70’e yakın işlem ile toplam 16 milyar lirayı hesaplarına aktaran iki kardeş önce cep telefonu, sonra da araba aldı. Ardından da bütün akrabalarına “Borcu, sıkıntısı olan bize gelsin” diyerek haber gönderdi. Bazı akrabalarının da borçlarını ödedi. Ardından bir masaj salonuna giderken polis kontrolünde tesadüfen yakalandılar. İki kardeş gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Banka hesapları donduruldu. İki kardeş, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şimdi dijital güvenlik uzmanları ve finans müfettişlerinden oluşan bir ekip milyarlarca liralık bu olayı araştırıyor. Hürriyet o iki kardeşin ifadelerine ulaştı. Emre Gezek, iki günde milyarlarca lirayı hesaplarına nasıl aktardığını şöyle anlatıyor:

    ‘BORCU OLAN GELSİN’

    “Hesapta para yoktu. Yatırım hesabına baktım. Hisse Senedi hesabından ‘para çek’ yazan menüden para çekmek istedim. Miktar yazma kısmı çıktı. Kafama göre miktar yazdım. Her yazdığım miktar mevduat hesabına geçti. 60-70 kez bu işlemi tekrarladım. Her defasında talebim gerçekleşti. Bu paralarla hemen cep telefonu aldım. Ardından bir galeriden BMW almak için 300 bin lira havale yaptım. ATM’den 40 bin lira nakit çektim. Önce yaptığım çekimlerle birlikte hesabımda toplam 16.000.000.000 (16 milyar) para oldu. Durumu aile büyüklerimize anlattık. ‘Akrabalarımızdan, komşularımızdan kimin borcu varsa bize gelsin’ dedik. Borcu olan veya ekonomik durumu iyi olmayan akrabaların hesaplarına para havale ettik.

    Bankanın hatası üzerine vurgun yaptılar 16 milyar lira...

    ‘PARAYI BAĞIŞLAYACAKTIK’

    Kardeşimle havale yaparken hesap bloke oluyordu. Bankayı aradığımızda ‘Güvenlik sebebiyle olmuştur’ diyorlardı. Blokenin kaldırılmasını istedik, onlar da kaldırdılar. İki gün sonra kardeşim Recep’i aradılar. ‘Hesabına yüklü para girişleri var, bunun kaynağı nedir, haberiniz var mı?’ diye sordular. Kardeşim de ‘Haberim var’ dedi. Banka görevlisi ‘Nereden geldi?’ diye sordu. Kardeşim de yatırım hesabından mevduat hesabına aktardığını söyledi. Bankacı ‘Bu kadar yatırımınız var mıydı?’ diye sordu. Kardeşim de ‘Olmasaydı çekemezdim’ dedi. Sonra hesap tekrar bloke oldu. Kimseyi dolandırmadık. Nasıl oldu bilmiyorum. Parayı devlete bağışlayacaktık.”

    'KÖTÜ NİYETLİ OLSAM KAÇARDIM'

    Recep Gezek (26) ise ifadesinde şunları söyledi: “Bütün akrabalara haber gönderdik. Bazılarının hesaplarına havale yaptık. Sonra banka arayıp onlardan parayı geri istemiş. Eğer bu işlem suç ise niye iki gün boyunca bloke koymadılar da para çekmemize onay verdiler. Hesabımdaki paradan akrabalarıma iyilik olsun diye onlara gönderdim. Art niyetli olsaydım 16 katrilyonu alır yurtdışına kaçardım.” (Musa Kesler-Hürriyet)

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