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    YaşamBanka hesabına yatırılan 1 milyon TL'yi görünce şaşkına döndü!
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    Banka hesabına yatırılan 1 milyon TL'yi görünce şaşkına döndü!

    Adana'da asgari ücretle şoförlük yapan 42 yaşındaki Erdinç Kaya'ya tanımadığı bir hesaptan 1 milyon TL havale yapıldı. Kaya, yanlışlıkla gönderildiğini düşündüğü parayı banka şubesine giderek, sahibine iade etti.

    26.04.2022 - 11:21 | | Nuri PİR- Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)
    Banka hesabına yatırılan 1 milyon TL'yi görünce şaşkına döndü!

    Yüreğir ilçesinde bir gıda firmasında şoförlük yapan evli ve 1 çocuk babası Erdinç Kaya, 18 Nisan’da cep telefonuna gelen bildirimle şaşkınlık yaşadı. Kaya, gelen mesajda hesabına 1 milyon TL havale yapıldığını gördü.

    Paranın yanlışlıkla gönderildiğini düşünen Erdinç Kaya, bankaya gitti. Kaya, banka personeline durumu anlatıp, parayı gelen hesaba geri gönderdi.

    Bugüne kadar harama el uzatmadığını, çalışarak kazandığı parayı harcadığını belirten Erdinç Kaya, bildirimi görünce ilk başta ister istemez mutlu olduğunu, sonrasında ise rahatsızlık duyduğunu söyledi.

    Kaya, “Allah korkusu olan insanlarız. Hak edilmeyen bir paraydı bu yüzden beni rahatsız etti. Banka şubesine gittiğimde 'Banka bu hatayı yapmış olsaydı bloke koyabiliriz ama şahıstan şahsa olduğu için ilk etapta bloke koyamadık, geldiğiniz için teşekkür ederiz' dediler. Ancak paranın sahibi benimle irtibata girmedi. Zaten beklenti içerisine girerek gitmemiştim ama bir teşekkür bekledim onu da görmedim, canları sağ olsun” diye konuştu.

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