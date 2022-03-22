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    YaşamBalıkesir'de şiddetli rüzgar, asırlık ağaç devrildi!
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    Balıkesir'de şiddetli rüzgar, asırlık ağaç devrildi!

    Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, aşırı rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, asırlık servi ağacının yıkılmasına neden oldu. Ağacın boş alana devrilmesi herhangi bir tehlikeyi önlerken, çevrecileri üzdü.

    22.03.2022 - 16:12 | | İHA
    Balıkesir'de şiddetli rüzgar, asırlık ağaç devrildi!

    Burhaniye yöresinde yoğun rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, Ören Mahallesi İsmail Kızıklı Caddesinde bulunan asırlık servi ağacının da yıkılmasına neden oldu. Ağacın boş alana devrilmesi herhangi bir tehlikeyi önledi. Servi ağacının yıkılması çevreci vatandaşları üzdü. Ağaçları çok sevdiğini anlatan 59 yaşındaki Ramazan Şevik, “Asırlık servi ağacımız aşırı rüzgardan dolayı fırtınaya dayanamadı. Köklerinin zayıf olmasından dolayı yıkılmıştır. Asırlıktı, seviyorduk Ören’i cemaati olarak. Ören’imizin sembolüydü sanki. İyiydi, güzeldi. Ama maalesef yıkıldı. Üzgünüz cemaat olarak, halk olarak” dedi. Kemal İşi de, “Ören ağaçları ile ünlü bir yerdir. Rüzgara dayanamayan servi ağacımız yıkıldı. Çok da üzüldük. Ama, elimizden bir şey gelmiyor. Yapılacak bir şey yok bu iş için” dedi.

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