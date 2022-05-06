UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu Ã‡atalca programÄ±na 12.00de baÅŸladÄ±. Ã‡atalca Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret eden Bakan KaraismailoÄŸlu, burada BaÅŸkan Mesut Ãœner ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. KaraismailoÄŸlu gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±, Ã‡atalcada esnaf ziyareti yaptÄ±. BakanÄ±n ilk duraÄŸÄ± TÃ¼rkiye Muhtarlar DerneÄŸi(TMD) Ã‡atalca Muhtarlar DerneÄŸi Åžube BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± oldu. Burada konuÅŸma yapan KaraismailoÄŸlu, ardÄ±ndan KaleiÃ§i Mahallesi esnafÄ±nÄ± ziyaret etti. Bir taksi duraÄŸÄ±na da uÄŸrayan Bakan KaraismailoÄŸlu, taksi kullandÄ±.

"Ã–NÃœMÃœZDEKÄ° YAZ DÃ–NEMÄ° Ã‡ATALCA Ä°Ã‡Ä°N Ã–NEMLÄ° GELÄ°ÅžMELER OLACAK"

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Ã‡atalcaya Ã§ok gÃ¼zel bir sÃ¼rpriz yaptÄ±. UmarÄ±m bundan sonra Ã‡atalca iÃ§in bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olacak. BÃ¼tÃ¼n Ã¼lke genelinde 81 ilde Ã§ok Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z var. DÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli projelerini yaparken direkt vatandaÅŸÄ±n gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±na dokunacak iÅŸleri de yapÄ±yoruz. Ã‡atalca bizim en kÄ±ymetli yerlerimizden bir tanesi. Burada BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin de bazÄ± sorumluluklarÄ± var ama maalesef, bu sorumluluklarÄ± yerine getiremediÄŸi iÃ§in vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± da maÄŸdur edecek halimiz yok. Biz de BakanlÄ±k olarak Ã‡atalca Belediyesi ile birlikte ortak vatandaÅŸÄ±n yaÅŸantÄ±sÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±racak, konfor saÄŸlayacak projeleri yerine getirip, iÅŸlerimizi yapacaÄŸÄ±z. KeÅŸke herkes Ã¼zerine vazife olan iÅŸleri yapsa da vatandaÅŸÄ±n hayatÄ± kolaylaÅŸsa. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yaz dÃ¶nemi Ã‡atalca iÃ§in Ã¶nemli geliÅŸmeler olacak" dedi. Â