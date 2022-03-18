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    AVM'de korkunç olay! Eşini öldürüp intihar etti

    Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin otoparkında bir kişi, tartıştığı eşine silahla ateş edip, aynı silahla intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın da hayatını kaybetti.

    18.03.2022 - 20:37 | | Ahmet YEŞİLMEN - Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA)
    AVM'de korkunç olay! Eşini öldürüp intihar etti

    Olay, akşam saatlerinde Bakırköydeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddialara göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, otoparkta tartıştığı eşine silahla ateş edip, aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın hayatını kaybetti. Kocasının ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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