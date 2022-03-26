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    YaşamAvcılar'daki yıkımda bitişikteki evin duvarı delindi
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    Avcılar'daki yıkımda bitişikteki evin duvarı delindi

    Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında binanın yıkımı yapılırken, bitişikteki binada bir evin duvarı delindi. Ev sahibi Zeki Yüzbaşı, 7 yaşındaki oğlunun eve girmekten korkar hale geldiğini söyledi.

    26.03.2022 - 10:44 |
    Avcılar'daki yıkımda bitişikteki evin duvarı delindi

    Üniversite Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verildi. Boşaltılan binanın yıkımına geçildi. Dün sabah erken saatte başlayan yıkımda Zeki Yüzbaşı'nın bitişikteki binada bulunan bir odasında delik açıldı. Ev sakinlerinin büyük korku yaşamasına neden olan olay üzerine Zeki Yüzbaşı, Avcılar Belediyesi'ni aradı. Gelen belediye zabıtası, yıkım yapan müteahhidi uyardı. Zeki Yüzbaşı, olumsuz etkilenebilecekleri göz önüne alınarak, iki günlüğüne bitişikteki bina sakinlerinin başka yerde barınmalarının sağlaması gerektiğini söyledi. Yüzbaşı, "Benim 7 yaşındaki oğlumu okula götürdüm, 'Evimiz başımıza yıkılıyor' diyerek eve gelmek istemiyor. Benim müteahhit ile alıp veremediğim yok. Ancak, kentsel dönüşüm böyle olmamalı. Müteahhit duvarımızı yapar mı, yapmaz mı biraz bekleyip göreceğiz" dedi.

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