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    YaşamAtatürk'ü 12 yaşındayken karşılamıştı! 100 yaşındaki Ayşe nineden acı haber
    HaberlerYaşam Haberleri Atatürk'ü 12 yaşındayken karşılamıştı! 100 yaşındaki Ayşe nineden acı haber
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    Atatürk'ü 12 yaşındayken karşılamıştı! 100 yaşındaki Ayşe nineden acı haber

    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 12 yaşındayken Kırşehir'de karşılayan ve geçen süreçte Ahi Evran'ın türbesinin mihmandarlığını yapan 100 yaşındaki Ayşe Sıttıka Çoban, kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Yaşlı kadın Ahi Evran Caminde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

    12.03.2022 - 19:26 | | Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)
    Atatürk'ü 12 yaşındayken karşılamıştı! 100 yaşındaki Ayşe nineden acı haber

    Kırşehir'de yaşayan Ayşe Sıttıka Çoban, ortaokul öğrencisi olduğu dönemde, 1934 yılında Kırşehir'e gelen ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü karşıladı. Çoban, ardından geçen süreçte Ahi Evran'ın türbesinde mihmandarlık yaptı. Çoban, dün kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Yaşlı kadın için Ahi Evran Caminde kılınan cenaze namazına, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Sıttıka Çoban, Aşıkpaşa mezarlığında toprağa verildi.

    Atatürkü 12 yaşındayken karşılamıştı 100 yaşındaki Ayşe nineden acı haber

    Yaşlı kadının torunu Gülşah Sezgen, "Anneannem Kırşehirin ilk kadın esnaflarındandı. Ahi Evran türbesinin 3 yıl boyunca mihmandarlığını yaptı. Bu yaşına kadar fakirleri bağrına basıp evinde misafir etti. Bizlere de bu yolda kardeşlerimize din, dil, ırk ayrımı yapmadan sahip çıkmamız gerektiğini söyledi. Kendisi 12 yaşındayken Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Kırşehire geldiğinde onu karşılamış ve Sülükçüler Konağında ağırlamış. Anneannem tam bir Atatürk sevdalısıydı" diye konuştu.

    Atatürkü 12 yaşındayken karşılamıştı 100 yaşındaki Ayşe nineden acı haber

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