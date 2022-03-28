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    YaşamAsker konvoyunda kurşun yağdırdılar
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    Asker konvoyunda kurşun yağdırdılar

    Tuzla'daasker uğurlamak için oluşturulan konvoyda, meşaleler yakarak trafiği kapatırken, Sultanbeyli'de başka bir grup, konvoyda ilerlerken havaya kurşun yağdırdı.

    28.03.2022 - 10:14 | | DHA
    Asker konvoyunda kurşun yağdırdılar

    Tuzla Orhanlı'da asker uğurlayan bir grup, yolu kapattı. Ellerindeki meşalelerle yolu kapatan grup, araçları uzun bir süre bekletti. Sultanbeyli'de yapılan asker uğurlamasında ise konvoy halinde otomobilleri ile ilerleyenler havaya kurşun yağdırdı. Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde cep telefonu kayıtlarına yansıyan bu görüntüler, görenleri şaşkına çevirdi.

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