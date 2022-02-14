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    YaşamArnavutköy'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı; 3 yaralı
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    Arnavutköy'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı; 3 yaralı

    Arnavutköy'de içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

    14.02.2022 - 01:25 | | Ömer ÇETİNASLAN/ İSTANBUL (DHA)
    Arnavutköy'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı; 3 yaralı

    Kaza, saat 21.30 sıralarında, Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Yassıören-Arnavutköy seferini yapan İETT otobüsü, karşı istikametten gelen servis aracı ile kafa kafaya çarpıştı. İçerisinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünün şoförü ile servis aracındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.(

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