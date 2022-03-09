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    YaşamAntalya'da 6 kişilik ailenin tedirgin bekleyişi: Odanın birini boşalttık, uyurken gelecek
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    Antalya'da 6 kişilik ailenin tedirgin bekleyişi: Odanın birini boşalttık, uyurken gelecek

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde yağışların ardından yumuşayan toprağın dağdan kayması nedeniyle Çayiçi Mahallesi'nde 2 ev ile ahırı bulunan Canıtez ailesi, her gün heyelan korkusu yaşıyor.

    09.03.2022 - 18:04 | | Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)
    Antalya'da 6 kişilik ailenin tedirgin bekleyişi: Odanın birini boşalttık, uyurken gelecek

     - ANTALYA'nın 

    Kumluca'da yağışların ardından yumuşayan toprağın kayması nedeniyle Çayiçi Mahallesi'nde oturan Canıtez ailesi heyelan korkusuyla yaşıyor. 15 Şubat'tan itibaren yaşanan heyelanda 2 ev ile 2 ahırın arka duvarında yarıya kadar toprak yığını oluştu. Heyelandan dolayı ailesinin tedirgin olduğunu anlatan Hüsnü Canıtez (49), eşi Gülay (44), oğlu Durmuş ve kızı Fatma ile oturduğu evin yanı sıra, annesi Nuriye Canıtez'in (75) oturduğu ev ve 2 ahırın toprak kaymasından etkinlendiğini söyledi.

    'TOPRAK EVİMİZİN ÜZERİNE GÖÇÜP GELDİ'

    Hayvancılıkla uğraşan Hüsnü Canıtez, heyelan keçilerinin bulunduğu alanı tehdit edince ağılı başka yere taşıdığını söyledi. Evinin bulunduğu zeminin sağlam olduğunu belirten Hüsnü Canıtez, binanın üzerine gelen toprak yığınlarının temizlenmesini istedi. Evinin arka duvarında biriken toprağın her gün arttığını belirten Hüsnü Canıtez, "Toprak evimizin üzerine göçüp geldi. Biz gece uyurken evimizin üzerine toprak gelecek. Evimin kurtarılması için büyük kepçe istiyorum. Benim evimi kurtarsınlar. Yetkililerden yardım istiyorum. Evimin zemininde çatlak bile yok. Sadece yukarıdan toprak geliyor. Her gün az az toprak geliyor. Taşınacak durumum yok. Çocuklarımla, ailemle, hayvanlarımla burada yaşıyorum" diye konuştu.

    Gülay Canıtez ise "Kış gününde çocuklarımızla nereye gideceğiz. Hayvanlarımız da var. Toprak dağdan geliyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Başka gidecek yerimiz yok. Odanın birisini boşalttık. Evimizde çatlak bile yok. Her gün toprak geliyor" dedi.

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