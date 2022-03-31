Antalya Valiliği'nden flaş kar erime uyarısı

İçişleri Bakanlı'ğının 81 İl Valiliğine gönderdiği uyarı yazısına ilişkin Antalya Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye’nin genelinde son aylarda etkili kar yağışı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “İlkbahar mevsiminde havaların ısınmasıyla ile birlikte dağların zirvesinde ve yamaçlarda biriken karların ani ve hızlı erimesiyle akarsuların debisinin artması sonucunda sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarının tetiklenebileceği, afet ve acil durum olaylarının yaşanabileceği değerlendirilmiştir” denildi.

"Can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir"

Kentte eğimin fazla olduğu ve güneye bakan yamaçlarda ikamet eden vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamanın devamında, “Vatandaşlarımızın çok dikkatli olmaları, ikamet ettikleri bölgenin zemininde ve toprağında meydana gelecek çatlak, toprak yarılması gibi hareketlerin ivedi şekilde AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi, olması muhtemel heyelan, kaya düşmesi, çığ gibi afetlere karşı daha güvenli alanlara gidilmesi, can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.