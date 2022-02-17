°
Şehir seçiniz
    BİST2.0440.12EURO15.500.16USD13.620.22ALTIN827.281.07
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamAnkara ve Malatya'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı
    HaberlerYaşam Haberleri Ankara ve Malatya'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı
    ABONE OL

    Ankara ve Malatya'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

    Ankara ve Malatya'da, 9 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü insan ticareti yapma ve fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından tutuklandı.

    17.02.2022 - 07:27 | | Ferhat EKİNCİ/ANKARA,(DHA)
    Ankara ve Malatya'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Malatya'da insan ticareti yaptıkları ve kadınları fuhuşa zorladıkları gerekçesiyle 9 adrese önceki gün eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda S. K., B. E., B. T., M. K. ve S. D. polis tarafından gözaltına alındı.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S. K. ve B. E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; B. T., M. K. ve S. D. insan ticareti yapma ve fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    (FOTOĞRAFLI)

     

     

    DHA-Güvenlik - Türkiye-Ankara - Ferhat EKİNCİ

    GÜNCEL HABERLER

    Eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı için Meclis'te tören

    Eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı için Meclis'te tören

    DİSKİ, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

    DİSKİ, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

    Bakan Karaismailoğlu, Bulgar mevkidaşı tarafından tampon bölgede karşılandı

    Bakan Karaismailoğlu, Bulgar mevkidaşı tarafından tampon bölgede karşılandı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı için Meclis'te tören

    Eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı için Meclis'te tören

    Sıradaki Haber
    EKPSS kura sonuçları 2022! EKPSS sonuçları açıklandı mı, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS atama sonuçları sorgulama!

    EKPSS kura sonuçları 2022! EKPSS sonuçları açıklandı mı, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS atama sonuçları sorgulama!

    Sıradaki Haber
    DİSKİ, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

    DİSKİ, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

    Sıradaki Haber
    Katolik rahibin tüm vaftizleri yanlış kullandığı bir kelime nedeniyle geçersiz sayıldı

    Katolik rahibin tüm vaftizleri yanlış kullandığı bir kelime nedeniyle geçersiz sayıldı

    Sıradaki Haber