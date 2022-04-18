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    YaşamAnkara Valiliğinden 'kuvvetli rüzgar ve fırtına' uyarısı
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    Ankara Valiliğinden 'kuvvetli rüzgar ve fırtına' uyarısı

    Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılarak, "Rüzgarın Ankara'nın güneyinde ve doğusunda fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

    18.04.2022 - 01:32 | | DHA
    Ankara Valiliğinden 'kuvvetli rüzgar ve fırtına' uyarısı

    Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgârın Pazartesi ve Salı günleri (18-19 Nisan) Ankara'nın güneyinde ve doğusunda fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kaydedildi.

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