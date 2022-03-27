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    YaşamAmasya'da fırtınada giden şemsiyeye takılıp peşinden gitti! "O adama gülmüştüm"
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    Amasya'da fırtınada giden şemsiyeye takılıp peşinden gitti! "O adama gülmüştüm"

    Amasya’da fırtınada uçan şemsiyenin peşinden koşan adamın o anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

    27.03.2022 - 13:49 | | İHA
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    Amasya Sebze Hali'nde fırtına nedeniyle çalıştığı işyerine ait şemsiyenin hareketlendiğini gören Murat Çopuroğlu, tutmaya çalışıp tek ayağıyla da üzerine bastı. Çopuroğlu, halat kolunu çevirdiği şemsiyeyi katlamaya çalışmasına rağmen sürüklenmesi üzerine peşine düştü. Rüzgarın etkisiyle metrelerce ilerleyen şemsiyenin ardından koşup üzerine atlayan evli ve 3 çocuk babası Çopuroğlu, bu sayede şemsiyeyi devirerek durdurmayı başardı.

    Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izlediğinde 3 yıl önce Osmaniye'de sebze halinde oluşan hortum sırasında iş yeri önündeki şemsiye ile birlikte havalanan adamın yaşadıklarının aklına geldiğini belirten 54 yaşındaki Çopuroğlu, “O adamın haline gülmüştüm. Benzeri benim başına geldi” dedi.

    Emekli olduktan sonra hayat şartları nedeniyle çalışmaya devam ettiğini belirten Çopuroğlu, “Benzer durumla karşılaşsam yine gider koşarım. Patronumun malına zarar gelmesini istemem. İnsan ekmek yediği yere ne yapar, sahip çıkar. Kendi malı gibi kollar” diye konuştu.

    Olayın yaşandığı sırada işyerinin içerisinde olduğunu anlatan iş yeri sahibi Oğuzhan Tatar ise, “Şemsiye uçtu. Murat abi peşinden koştu. Kendisine teşekkür ederim. Onu amcam kadar severim. Herkes yapmaz” şeklinde konuştu.

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