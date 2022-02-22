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    YaşamAkkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 40 yaralı
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    Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 40 yaralı

    Mersin'in Silifke ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerini taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı.

    22.02.2022 - 10:32 | | Mehmet OKUR- Atike CEYLAN KAÇAR/ MERSİN, (DHA)
    Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 40 yaralı

    Kaza, sabah saatlerinde Sipahili Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Çakmak yönetimindeki 07 ERL 29 plakalı otobüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan sürücünün de aralarında bulunduğu 40 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Silifke, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık'taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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