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    YaşamAcil Servis önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var...
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    Acil Servis önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var...

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servis önünde 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

    19.02.2022 - 23:40 |
    Acil Servis önünde iki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var...

    Kaza, Turgutalp Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi üzerinde Devlet Hastanesi Acil Servis yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan Fatih Y. (38) yönetimindeki 16 KPS 30 plakalı hafif ticari araç karşı istikametten gelen Soykan Y. (24) yönetimindeki 16 LV 564 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sümeyye Y. (28), Ümit D. (21), Selim E. (34) ve Merve U. (32) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    Ağır hasar alan araçlar çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı.
    Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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